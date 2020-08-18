У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 серпня – в Білорусі не припиняються протести. На заводах освистують Лукашенка. Але він і надалі вдає себе бацьку, адже повністю підтримку ще не розгубив. Здається, усі почали забувати, як виглядають справжні диктатори. Зокрема, не пригадують про Кіма сонцесяйного. Він от вирішив заборонити жителям КНДР тримати вдома собак.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Росіяни знову здивували науковим проривом. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 серпня 2020: відео