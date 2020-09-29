Вєсті Кремля: Масони проти Лукашенка. "Суп з котом" від Путіна
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 вересня – коли закінчується логіка, приходить черга містики. І от білоруські державні телеканали пояснюють протести проти Лукашенко втручанням масонів. Гастрономічні вподобання Путіна доволі передбачувані. Але плєшивий кухар готує дуже екзотичну страву. І слинки, на відміну від сліз, у росіян не потечуть.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Благодійна їдальня від бізнесмена з Єкатеринбурга.
Дитячий ігровий майданчик "Силовичок".
Російська допомога Нагірному Карабаху.