У випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 вересня – коли закінчується логіка, приходить черга містики. І от білоруські державні телеканали пояснюють протести проти Лукашенко втручанням масонів. Гастрономічні вподобання Путіна доволі передбачувані. Але плєшивий кухар готує дуже екзотичну страву. І слинки, на відміну від сліз, у росіян не потечуть.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Благодійна їдальня від бізнесмена з Єкатеринбурга. Дитячий ігровий майданчик "Силовичок". Російська допомога Нагірному Карабаху.