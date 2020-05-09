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Вєсті Кремля. Слівкі: Михалков гонить біса. Кремль читає Орвелла

Вєсті Кремля -

У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 травня – на дозвіллі Микита Михалков грається в диванного аналітика. У програмі "Бісогон ТБ" він звинуватив Білла Гейтса в намірі "чипувати" все населення планети. Один з елементів у романі Орвелла "1984" є новомова. Це штучна мова, спотворена партійною ідеологією, а слова втрачають первісне значення. Схоже, що от у Кремлі уважно читали цей твір.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:

Секрет Кім Чен Ина.

Парад Лукашенка.

Путін завів дегустатора.

Хокей замість параду.

Осетини повстали проти 5G.

Навальний і TikTok.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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