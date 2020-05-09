Вєсті Кремля. Слівкі: Михалков гонить біса. Кремль читає Орвелла
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 травня – на дозвіллі Микита Михалков грається в диванного аналітика. У програмі "Бісогон ТБ" він звинуватив Білла Гейтса в намірі "чипувати" все населення планети. Один з елементів у романі Орвелла "1984" є новомова. Це штучна мова, спотворена партійною ідеологією, а слова втрачають первісне значення. Схоже, що от у Кремлі уважно читали цей твір.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Секрет Кім Чен Ина.
Парад Лукашенка.
Путін завів дегустатора.
Хокей замість параду.
Осетини повстали проти 5G.
Навальний і TikTok.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 12:27 Загинув Василь Омелянович – учасник експедиції на станції "Академік Вернадський"
сьогодні , 15:20 15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми на вихідних
сьогодні , 12:45 Пенсіонер розмахував прапором СРСР у Мелітополі: відео реакції поліції
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі