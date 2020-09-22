У випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 вересня – до Сочі Лукашенко з'їздив не просто так. Адже, крім грошей, Путін дав покористуватись Григоровичу ще й своєю таємною зброєю – також вусатою і навіть оскароносною. Справа про кокаїн в посольстві РФ в Аргентині поволі почала обростати пилом. Але от з'явилися нові заяви – нібито частина аргентинських наркотиків призначалась депутатам Держдуми.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Нові "перли" від Малишевої.