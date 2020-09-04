У випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 вересня – головним пацифістом планети є Володимир Путін. Адже розробляти новітнє озброєння, а потім красти виділені на нього гроші може лише той, хто щиро хоче, аби закінчились всі війни. Недоімперці так обожнюють вигадувати байки про власну значимість, що не зупиняються ні перед чим. Тепер от заявили, що улюблену гру американців, бейсбол, придумали на Росії.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Обмовка Зюганова про "сволочь".