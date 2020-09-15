У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 вересня – Лукашенко вирішив закосити під зайця. І мовиться не по те, що ця тварина здавна ототожнювалась зі страхом. Просто Григорович показав, який він плейбой. Найближчим часом протистояння Навального і Путіна вийде на зовсім іншій рівень. Адже опозиціонер у Німеччині трішки підготувався – не лише морально, але й фізично.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Киргизстан входить у склад РФ. Російські чиновники погріють руки на розжарених акумуляторах "зеленого" транспорту.