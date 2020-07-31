У випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 липня – якби Остап Бендер жив у наші дні, то став би директором російського банку. Бо те, до чого додумалися тамтешні банкіри, змусило б його не те, що зняти перед ними шапку, а вклонитися в ноги. Росіянам дозволили ідентифікувати себе як фантастичних істот. Тепер армія ходитиме всюди, де живуть "клаповухі люди", і захищатиме їхнє право говорити ельфійською.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Рогозін завдає нового удару.