У випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 вересня – "многоходовочки" Путіну ввижаються повсюди. Ба більше, він активно про них всім розповідає. От, наприклад, Макрона переконував, що Навальний сам себе отруїв, аби хайпанути. Дональд Трамп не дає спокійно спати відділу кадрів Russiya Today. А головне, що стандартів журналістики пропагандистів Фредичу вивчати точно не доведеться.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Розпил космічних масштабів.