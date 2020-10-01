У випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 жовтня – американська корпорація Boeing здійснила начебто пересічний запуск космічного корабля. Проте він спричинив зовсім неоднозначну реакцію у міноборони РФ, відповіддю якої став робот Fedor. Російську вакцину "Спутник" не хоче визнавати міжнародна спільнота. Однак у РФ не засмутились і вже зареєстрували ще одні "ліки" проти COVID-19.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Російський "свій Тік Ток". Міф про стабільну Білорусь від Лукашенка.