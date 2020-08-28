У випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 серпня – напередодні впіймали чергового "недоспецагента". Росіянин вирішив кинути виклик самому повелителю неба і землі – Ілону Маску. Російська православна церква, як і сама Росія, десятиліттями не змінює керівництво. Але якщо диктатор може правити вічно, то з підлеглими бувають проблеми. Днями світ православний втратив свого дуже цінного спічрайтера.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Пиня й роботи. Курганські шерлоки.