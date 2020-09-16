У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 вересня 2020 – Рогозін вирішив замахнутись на Венеру. Він назвав її "русской планетой". Американці взялись за Марс, тому росіяни придумали свою тактику теж. Лукашенко боїться Гаррі Потера, адже чарівники мають здатність перетворювати. Тому зробити з Лукашенком те, на що усі вже давно сподівались – раз плюнути. Тоді Тарганушенку навіть автомат не допоможе.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Мертвому припарка.