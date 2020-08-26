У випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 серпня – росіяни звинувачують виробників шоколаду Lindt у тому, що для них вони виробляють значно гіршу продукцію, ніж для Європи. Захід навіть винен у отруєнні Навального. Ймовірно, що опозиціонер отруївся цукеркою Lindt, яку їв разом з чаєм. Путін тут ні до чого. У Росії презентують танк майбутнього. Однак коли саме він з'явиться – цікаве питання.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Рогозін взявся за водний. Повстання бацьки.