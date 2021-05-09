Вєсті Кремля. Слівкі: Друг Путіна подарував катану президенту Венесуели
Друг президента Росії Стівен Сігал зустрівся з іншим "приятелем" Володимира Путіна Ніколасом Мадуро. Сігал подарував президенту Венесуели катану.
Джерело:"Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулися в Росії станом на 9 травня – у програмі.
До теми Вєсті Кремля: У Туркменістані ветерани платять за свої подарунки
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Актуально У Туркменістані ветерани оплатять собі президентські подарунки
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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 травня 2021: дивіться відео
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