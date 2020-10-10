У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 жовтня 2020 – Навальний розповів Дудю багато цікавого: як перетворювався в дементора з "Гаррі Поттера" та дивився "Ріка і Морті" перед тим, як відчув слабість на борту літака. Путіну подарували багато сюрпризів на 68-річчя. І навіть годинник зі зворотнім ходом.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: На Камчатці влада нічого не бачить. У Киргистані – прокляття клубу 61. Рогозіна не бомбить. Перелякані Нідерланди. Бердимухамедов і його малюк. Няша хоче Skibidi. Вперше у 1931-й.