Вєсті Кремля. Слівкі: Елайджа Вуд на виборах у Білорусі. Каньє керуватиме США завдяки коміксу
У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 липня – актор Елайджа Вуд підтримав головного конкурентом Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі Віктора Бабарика, який знаходиться зараз у СІЗО. Каньє Вест у своїй політиці бере за зразок вигадану державу Ваканда з фільму "Чорна пантера".
Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Жаїр невіруючий.
Ви за Путіна чи за Путіна?
Заборонити райдугу.
Потьомкінська радість.
Обнульонні виборчі правила.
Встали з колін.
Російський православний центробанк.
Супер-дупер зброя.