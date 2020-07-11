У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 11 липня – актор Елайджа Вуд підтримав головного конкурентом Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі Віктора Бабарика, який знаходиться зараз у СІЗО. Каньє Вест у своїй політиці бере за зразок вигадану державу Ваканда з фільму "Чорна пантера".

Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Жаїр невіруючий. Ви за Путіна чи за Путіна? Заборонити райдугу. Потьомкінська радість. Обнульонні виборчі правила. Встали з колін. Російський православний центробанк. Супер-дупер зброя.