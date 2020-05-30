У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 травня – якщо в Кадирова дуже впав гемоглобін, то цілком можливо, що він таки "приміряв короночку". Але залишається питанн – як він так швидко одужав і що йому в цьому допомогло? Путіна краще не злити, бо якщо Пиня розгнівається – обставини можуть бути непердбачувані.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Буранівська некромантія. Масова бульборизація або Космічна історія Лукашенка. Кім вийшов з карантину. Яка Сібірь, така і сила. Кубань та медичний екстремізм. Царь-батюшка і підтримка підприємців. Кримський "відпочинок" для росіян. М'ясо для м'яснікова. Не судіть рептилоїда. В Джасінди більше. Хрестовий 5G похід. Паспорт РФ для Шумахера. Рік китайського щура.