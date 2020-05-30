Вєсті Кремля. Слівкі: Гемоглобін Рамзана. Гнівна ручка Путіна
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 травня – якщо в Кадирова дуже впав гемоглобін, то цілком можливо, що він таки "приміряв короночку". Але залишається питанн – як він так швидко одужав і що йому в цьому допомогло? Путіна краще не злити, бо якщо Пиня розгнівається – обставини можуть бути непердбачувані.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Буранівська некромантія.
Масова бульборизація або Космічна історія Лукашенка.
Кім вийшов з карантину.
Яка Сібірь, така і сила.
Кубань та медичний екстремізм.
Царь-батюшка і підтримка підприємців.
Кримський "відпочинок" для росіян.
М'ясо для м'яснікова.
Не судіть рептилоїда.
В Джасінди більше.
Хрестовий 5G похід.
Паспорт РФ для Шумахера.
Рік китайського щура.