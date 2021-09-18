Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: У Росії тимчасово заблокували Google Docs

Деменція Путіна

Російський президент Володимир Путін під час навчань "Захід-2021" здійснив так званий робочий політ разом з міністром оборони Сергієм Шойгу. Проте після посадки він ніби забув про це – Путін летів з Шойгу в одному літаку, але після приземлення все одно з ним привітався.

Лавров живе рахунком Дерипаски

Журналісти дізналися, хто платить главі міністерства закордонних справ Росії Сергію Лаврову за допомогу. Виявилося, чиновник живе коштом олігарха Олега Дерипаски.

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Мілонов знову потрапив у скандал

Російський депутат Віталій Мілонов знову потрапив у скандал. У Петербурзі в нього виник конфлікт з одним із кандидатів в муніципальні депутати. Відео сварки поширили у соцмережах.

Путін переплутав птахів

Володимир Путін під час відкриття меморіалу на березі Чудського озера переплутав диких лебедів з гусьми. Проте «попав» у правильну назву птахів він лише з третього разу, адже називав лебедів навіть журавлями.

Коні Жиріновського

Володимир Жиріновський прибув на з'їзд ЛДПР на трійці коней. Однак тварини злякались натовпу, в результаті чого трапився неприємний інцидент.

Комуністи Росії "спародіювали" Добкіна

Схожий на російського комуніста Геннадія Зюганова чоловік опублікував пародію на відомий ролик Дмитра Добкіна. На відео нібито Зюганов проводить зустріч з креативною групою і вислуховує пропозиції щодо залучення молодіжної аудиторії.

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 18 вересня: дивіться відео