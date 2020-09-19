У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 вересня – всі проблеми на Росії від птахів. І от уряд вирішив боротись з воронами, а витратити на це – близько 43 мільйонів рублів. Лишається здогадуватись, чим не догодили пернаті Кремлю. Пиня зібрався переписати не лише минуле, а й сучасність. У Слідчому Комітеті РФ створили управління, яке "підчищатиме" російську історію.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Плейбой Лукашенко. Апгрейд Навального. Коля Лукашенко в заручниках. Кіркоров та Басков за Лукашенка. Нова лінія святої води. Голосування на пеньках в Росії. Робот-спостерігач Юра. “Русская” Венера. Ребрендинг Мавзолею.