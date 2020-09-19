Вєсті Кремля. Слівкі: Кремль проти ворон. Зачистка історії Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 вересня – всі проблеми на Росії від птахів. І от уряд вирішив боротись з воронами, а витратити на це – близько 43 мільйонів рублів. Лишається здогадуватись, чим не догодили пернаті Кремлю. Пиня зібрався переписати не лише минуле, а й сучасність. У Слідчому Комітеті РФ створили управління, яке "підчищатиме" російську історію.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Плейбой Лукашенко.
Апгрейд Навального.
Коля Лукашенко в заручниках.
Кіркоров та Басков за Лукашенка.
Нова лінія святої води.
Голосування на пеньках в Росії.
Робот-спостерігач Юра.
“Русская” Венера.
Ребрендинг Мавзолею.