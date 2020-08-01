У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 серпня – Лукашенко з'явився на нараді Радбезпеки з перев'язаною рукою, ймовірно, він особисто розібрався з російськими бойовиками, які приїхали в Білорусь. Рамзан Кадиров відімстився Майкну Помпео і наклав на нього санкції.

Також у випуску "Вєсті Кремля.Слівкі" на 24 каналі: Нова вундервафля Путіна. Банківська система по-російськи. Секрети "Роскосмосу". Доктор і трасвесдіти. Шуфрич проти Путіна? Тувинська статистика.