Вєсті Кремля. Слівкі: Лукашенко розібрався з бойовиками Путіна. Помста Кадирова
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 серпня – Лукашенко з'явився на нараді Радбезпеки з перев'язаною рукою, ймовірно, він особисто розібрався з російськими бойовиками, які приїхали в Білорусь. Рамзан Кадиров відімстився Майкну Помпео і наклав на нього санкції.
Також у випуску "Вєсті Кремля.Слівкі" на 24 каналі:
Нова вундервафля Путіна.
Банківська система по-російськи.
Секрети "Роскосмосу".
Доктор і трасвесдіти.
Шуфрич проти Путіна?
Тувинська статистика.