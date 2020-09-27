У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 вересня – російський режисер-пропагандист Міхалков назвав протести в Білорусі "комп'ютерною графікою". Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. У Кремлі вже заявили, що було б добре, якби йому її присудили.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Многоходовочка Навального. Припудрені носики. Донні косить під Льошу. Розпил космічних масштабів. Латентний герпетофіл. С – самопожертва. Полігамна няша. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 вересня 2020: