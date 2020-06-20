Вєсті Кремля. Слівкі: Орейро записалась у росіянки. Трансформери проти Путіна
У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 червня – є така тенденція: коли твоя кар'єра уже на схилі літ, то в дім престарілих тебе запрошує Росія. Така ж доля спіткала і уругвайсько-аргентинську співачку Наталі Орейро. За словами вчительки з Саратова, чомусь проти поправок в конституцію РФ виступають трансформери. Але проблема й справді існує, якщо вже про неї навіть сам Пиня говорив.
Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Реліквії Гітлера у храмі Міноборони.
Білоруський Піноккіо Лукашенко.
Вакцина Трампа.
Дєди на карантині.
Терапія для Лаврова.
Ідеї Орвелла – живі.
Бунтівний дух.
Досягнення Рогозіна
Жаби проти гадюк.
В Росії шукають розкидача компосту – редактора інформаційних програм на "ОРТ".
Плющенко проти Навального.
Хмара моралі.
COVID-19 на службі в Путіна.
Перспективний супергерой Налівкін.
Банкет під час коронавірусу.