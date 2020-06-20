У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 червня – є така тенденція: коли твоя кар'єра уже на схилі літ, то в дім престарілих тебе запрошує Росія. Така ж доля спіткала і уругвайсько-аргентинську співачку Наталі Орейро. За словами вчительки з Саратова, чомусь проти поправок в конституцію РФ виступають трансформери. Але проблема й справді існує, якщо вже про неї навіть сам Пиня говорив.

Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Реліквії Гітлера у храмі Міноборони. Білоруський Піноккіо Лукашенко. Вакцина Трампа. Дєди на карантині. Терапія для Лаврова. Ідеї Орвелла – живі. Бунтівний дух. Досягнення Рогозіна Жаби проти гадюк. В Росії шукають розкидача компосту – редактора інформаційних програм на "ОРТ". Плющенко проти Навального. Хмара моралі. COVID-19 на службі в Путіна. Перспективний супергерой Налівкін. Банкет під час коронавірусу.