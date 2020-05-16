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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті Кремля. Слівкі: Підсилення прогандистами на Росії. Мишачий цар Путін

Вєсті Кремля -

У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 травня – понад 300 мільйонів доларів витратив у 2019 році Кремль на утримання пропагандистського каналу Russia Today. Але в РФ вирішили трохи підсилитися, і взяли до себе на ТБ ексочільницю МЗС Австрії. Путін – найкращий друг всіх тварин, а найбільше – собак. Але російські вчені відкрили сенсаційну таємницю: не пес – товариш плєшивого, а миша.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:

Лукашенко задумав перемогти коронавірус.

Пєсков "хапнув" COVID-19.

Путін балує чехів солодощами.

Коронавірус у військових РФ.

В Туркменістані все спокійно.

Собянін хоче залишити по собі слід.

Безвусий Гітлер.

Вправи на цвяхах для ветеранів.

Смертельний гумконвой Кремля.

Що приховує Путін.

Нафта проти короночки.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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