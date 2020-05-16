Вєсті Кремля. Слівкі: Підсилення прогандистами на Росії. Мишачий цар Путін
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 травня – понад 300 мільйонів доларів витратив у 2019 році Кремль на утримання пропагандистського каналу Russia Today. Але в РФ вирішили трохи підсилитися, і взяли до себе на ТБ ексочільницю МЗС Австрії. Путін – найкращий друг всіх тварин, а найбільше – собак. Але російські вчені відкрили сенсаційну таємницю: не пес – товариш плєшивого, а миша.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Лукашенко задумав перемогти коронавірус.
Пєсков "хапнув" COVID-19.
Путін балує чехів солодощами.
Коронавірус у військових РФ.
В Туркменістані все спокійно.
Собянін хоче залишити по собі слід.
Безвусий Гітлер.
Вправи на цвяхах для ветеранів.
Смертельний гумконвой Кремля.
Що приховує Путін.
Нафта проти короночки.
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