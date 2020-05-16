Вєсті Кремля. Слівкі: Підсилення прогандистами на Росії. Мишачий цар Путін

У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 травня – понад 300 мільйонів доларів витратив у 2019 році Кремль на утримання пропагандистського каналу Russia Today. Але в РФ вирішили трохи підсилитися, і взяли до себе на ТБ ексочільницю МЗС Австрії. Путін – найкращий друг всіх тварин, а найбільше – собак. Але російські вчені відкрили сенсаційну таємницю: не пес – товариш плєшивого, а миша.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Лукашенко задумав перемогти коронавірус. Пєсков "хапнув" COVID-19. Путін балує чехів солодощами. Коронавірус у військових РФ. В Туркменістані все спокійно. Собянін хоче залишити по собі слід. Безвусий Гітлер. Вправи на цвяхах для ветеранів. Смертельний гумконвой Кремля. Що приховує Путін. Нафта проти короночки.