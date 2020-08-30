У випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 серпня – влада РФ по творчому переробила закони робототехніки Азімова. Якщо, за класикою, робот не можна дати людині загинути, то в Росії він може спокійно спостерігати за цим. Друг Путіна "Хірург" отримав шанс їздити не лише дорогами РФ, але й відправитись на Марс.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Лукашенка понесло. Бацька без звання професора. Шоколад Lindt vs Навальний. Замах на Маска. Новий танк. Курганські шерлоки.