Вєсті Кремля. Слівкі: Пиня наживається на роботах. Друга Путіна відправляють на Марс
У випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 серпня – влада РФ по творчому переробила закони робототехніки Азімова. Якщо, за класикою, робот не можна дати людині загинути, то в Росії він може спокійно спостерігати за цим. Друг Путіна "Хірург" отримав шанс їздити не лише дорогами РФ, але й відправитись на Марс.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Лукашенка понесло.
Бацька без звання професора.
Шоколад Lindt vs Навальний.
Замах на Маска.
Новий танк.
Курганські шерлоки.