У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 серпня – Путін свого часу видряпався на трон завдяки допомозі групи олігархів, з якими потім безжально розправився. Тому і близькі соратники, на всі сто віддані Пині, бояться потрапити йому під гарячу руку. Російським священникам видадуть 10 тисяч захисних костюмів проти COVID-19, попри те, що подекуди в регіонах РФ лікарі без масок.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Мобілізація Лукашенка. Дуболоми Путіна. Притча від найсвятішого патріарха Кирила. Рецидив Поклонської. Відбивний десант. Казань – епіцентр сексизму. Сліпий бог Барнаула. Біотуалети в Кірові.