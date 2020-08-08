Вєсті Кремля. Слівкі: Прощання Путіна з Медведєвим. Чумові попи
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 серпня – Путін свого часу видряпався на трон завдяки допомозі групи олігархів, з якими потім безжально розправився. Тому і близькі соратники, на всі сто віддані Пині, бояться потрапити йому під гарячу руку. Російським священникам видадуть 10 тисяч захисних костюмів проти COVID-19, попри те, що подекуди в регіонах РФ лікарі без масок.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Мобілізація Лукашенка.
Дуболоми Путіна.
Притча від найсвятішого патріарха Кирила.
Рецидив Поклонської.
Відбивний десант.
Казань – епіцентр сексизму.
Сліпий бог Барнаула.
Біотуалети в Кірові.