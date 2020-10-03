Вєсті Кремля. Слівкі: Пулітцер Кисельова. Протистояння Трампа і Бората
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 жовтня – Кисельов всіх переконує, що Навального не отруїли. Йому можна вручати Пулітцерівську премію за його розслідування. Є шанси навіть на премію Дарвіна. Трамп втік від Бората. Річ у тім, що він зміг у фільмі викрасти Памелу Андерсон. Саме тому жодна секретна служба президента США не захистить.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
У всьому винні масони.
Яка країна, такі й журналістські розслідування.
Карабах наш.
Вірний пес пині.
Путін впускає газ.
Нове ширево для дєда.