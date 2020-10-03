У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 жовтня – Кисельов всіх переконує, що Навального не отруїли. Йому можна вручати Пулітцерівську премію за його розслідування. Є шанси навіть на премію Дарвіна. Трамп втік від Бората. Річ у тім, що він зміг у фільмі викрасти Памелу Андерсон. Саме тому жодна секретна служба президента США не захистить.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: У всьому винні масони. Яка країна, такі й журналістські розслідування. Карабах наш. Вірний пес пині. Путін впускає газ. Нове ширево для дєда.