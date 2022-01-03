Про інші курйозні події, які відбулися у Росії за грудень 2021 року – дізнавайтесь у програмі.

До теми Експрем'єр Франції став членом ради директорів найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії

"Срібна пропаганда"

Усіх журналістів, які брали участь у пресконференції Володимира Путіна, обробили частинками срібла. Прилад поставили через, мовляв, пандемію.

Пиріжок Путіна

Росіян зацікавило, скільки коштував пиріжок із капустою на пресконференції глави Кремля. Президент країни-агресорки не відповів на це запитання, а його псевдоопозиціонерка Ксенія Собчак не промовчала.

Протермінований ПЛР-тест

Російська журналістка похизувалась в інтернеті тим, що пройшла до Путіна на конференцію з протермінованим ПЛР-тестом. Пізніше вона зредагувала скандальний допис.

Зверніть увагу За день до старту: Youtube заблокував ще один канал російських пропагандистів з Russia Today

Netflix по-російськи

Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін назвав західні фільми причиною підліткової злочинності. Можливо, у Росії планують створити власний Netflix, де, зокрема, будуть російські пропагандисти.

"Фільм" від пропагандистки

Одна з російських пропагандисток Маргарита Симоньян опублікувала відео про новорічне святкування, у якому зібрала низку кліше пропаганди. Ролик нібито став своєрідною відповіддю Лані Вачовскі.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 січня: дивіться відео