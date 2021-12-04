Про інші курйозні події, які відбулися в Росії за тиждень – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Лукашенко злетів з котушок: заговорив про фашизм в українській армії й "випадкового Зеленського"

Штраф за російсько-американські прапори

У Росії придумали нові заборони. Цього разу суд оштрафував чоловіка, який зробив фото на Красній площі з російським та американським прапорам.

"Ахінея" Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі відзначився скандальною заявою. Олександр Лукашенко заявив, що окупований український півострів Крим нібито є "російським" і сказав, що хоче прилетіти в Севастополь.

Нюрнберзький процес з'явиться у Росії

У російському парку "Патріот" хочуть спорудити копію зали, де проходив Нюрнберзький процес. "Особливу" ідею схвалив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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Путін дав "концерт"

Російський президент відвідав новий культурний центр. Володимир Путін знову вдався демонструвати свої "професійні" навички музиканта, проте цього разу концерт був коротким – глава Кремля тричі натиснув на клавішу фортепіано.

Росія розробила камінь-шпигун

В Росії розробили камінь, що стежить за ворогами. Армія Кремля вже заявила, мовляв, аналогів такому каменю нема, проте його ефективність мало чим може допомогти.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 грудня: дивіться відео