Про інші курйозні події, які відбулися в Росії за тиждень – дізнавайтесь у програмі.
Зверніть увагу Лукашенко злетів з котушок: заговорив про фашизм в українській армії й "випадкового Зеленського"
Штраф за російсько-американські прапори
У Росії придумали нові заборони. Цього разу суд оштрафував чоловіка, який зробив фото на Красній площі з російським та американським прапорам.
"Ахінея" Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі відзначився скандальною заявою. Олександр Лукашенко заявив, що окупований український півострів Крим нібито є "російським" і сказав, що хоче прилетіти в Севастополь.
Нюрнберзький процес з'явиться у Росії
У російському парку "Патріот" хочуть спорудити копію зали, де проходив Нюрнберзький процес. "Особливу" ідею схвалив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
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Путін дав "концерт"
Російський президент відвідав новий культурний центр. Володимир Путін знову вдався демонструвати свої "професійні" навички музиканта, проте цього разу концерт був коротким – глава Кремля тричі натиснув на клавішу фортепіано.
Росія розробила камінь-шпигун
В Росії розробили камінь, що стежить за ворогами. Армія Кремля вже заявила, мовляв, аналогів такому каменю нема, проте його ефективність мало чим може допомогти.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 грудня: дивіться відео