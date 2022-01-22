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Зверніть увагу ЗМІ дізналися про власність таємної племінниці Путіна

Путін приховав племінницю

ЗМІ з'ясували, що дружина губернатора Кемеровської області Росії Анна Цивільєва є племінницею Володимира Путіна. Водночас у її розпорядженні – одна з найбільших вугільних компаній Росії.

Лукашенко підтримав пропаганду

Самопроголошений президент Білорусі вирішив підтримати пропагандистів свого режиму після чергових санкцій США. Зрештою Олександр Лукашенко відзначився дивакуватим подарунком – одягом зі собакою.

Зауважте Лукашенко вручив букет людині без рук: обурливий вчинок потрапив на відео

Навальному "шиють" новий термін

Режим Кремля не збирається залишати ув'язненого Олексія Навального у спокої. Цього разу проти опозиціонера порушили нову кримінальну справу щодо "шахрайства в особливо великому розмірі", через що є ризик отримати плюс 10 років позбавлення волі.

Путін шукає друзів

На тлі відхилення Заходом ультиматумів Росії Володимир Путін намагається знайти собі соратників на міжнародній арені. Президент Ірану Ібрагім Раїсі нібито відгукнувся на бажання Путіна і тепер хоче протистояти США разом з Росією.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 січня: дивіться відео