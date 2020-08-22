У випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 серпня – в США та Європі розкритикували російську вакцину від COVID-19. Однак у РФ переконані, що "злий Захід" блефує. У центрі Мінська 16 серпня відбувся мітинг тих, хто нібито захотів підтримати Олександра Лукашенка. Там він виступив перед людьми з промовою щодо ситуації в країні.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Соловйов захотів поговорити із "простолюдом" з Білорусі – отримав відповідь. Кім Чен Ин заборонив жителям КНДР тримати вдома собак.