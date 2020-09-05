У випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 вересня – моторошна аварія з Михайлом Єфремовим у Москві сталася приблизно 3 місяці тому. Однак справа досі не закрита. Лідер комуністів Росії Зюганов припустився помилки у промові. Він заявив, що Гітлер спалював у печах концтаборів "росіян, євреїв та всю іншу наволоч".

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Трипроцентний знову взявся за автомат. Колінька Лукашенко не пішов до школи. Недосяжність фантазії Лаврова про "волинських убивць". "Порча" для Навального від російських лікарів.