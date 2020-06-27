Вєсті Кремля. Слівкі: Нудний день Побєди. Російська попелюшка
У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 червня – в Росії нарешті відбувся парад до дня перемоги. Але він дуже відрізнявся від всіх попередніх. Росія тепер має свою попелюшку, яка взяла участь в параді і загубила туфелюку.
Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Лукашенко образився.
Трамп придумав нову назву коронавірусу.
Росіяни голосують.
Парад ЛГБТ в Росії.
Путін – головний цитувальник Гітлера.
Президенту Росії відмовили.
Новий орден для Малишевої.
Кашпіровський повернувся.
"Расизм" від Собчак.
Расистський "пилорамник" Росії.