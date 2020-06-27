У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 червня – в Росії нарешті відбувся парад до дня перемоги. Але він дуже відрізнявся від всіх попередніх. Росія тепер має свою попелюшку, яка взяла участь в параді і загубила туфелюку.

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