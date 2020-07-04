Вєсті Кремля. Слівкі: Трамп не тоне. Путін проти церкви
У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 липня – американські ЗМІ розповіли про манеру Дональда Трампа розмовляти телефоном із лідерами інших країн – слів не підбирає, а переслідує власні інтереси. В Держдумі Росії запропонували перевіряти майбутніх священників на судимість та порушення психіки.
Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Обнульонний пацієнт.
Старенький стриптизер.
Підкрався непомітно.
Паломництво Собчак.
Подарунки від діда.
Ненецький конфуз.
Проблема космічного масштабу.