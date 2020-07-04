У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 липня – американські ЗМІ розповіли про манеру Дональда Трампа розмовляти телефоном із лідерами інших країн – слів не підбирає, а переслідує власні інтереси. В Держдумі Росії запропонували перевіряти майбутніх священників на судимість та порушення психіки.

Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Обнульонний пацієнт. Старенький стриптизер. Підкрався непомітно. Паломництво Собчак. Подарунки від діда. Ненецький конфуз. Проблема космічного масштабу.