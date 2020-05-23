Вєсті Кремля. Слівкі: Трамп переплюнув Путіна. РФ проти чорношкірих князів

У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 травня – Дональд Трамп заявив про створення "супер-дупер" ракети, яка у 17 разів швидша за все, що є в Росії та Китаю. Росіян обурило, що в новому серіалі про Катерину II "Велика", князя Ростова зіграв чорношкірий актор.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Путін зазіхнув на цивілізацію. Свято Кужушета. Путіну набридло відпочивати. Три богатирі допомагатимуть Пині. "Розкішне" житло для військових Росії.