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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті Кремля. Слівкі: Трамп переплюнув Путіна. РФ проти чорношкірих князів

Вєсті Кремля -

У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 травня – Дональд Трамп заявив про створення "супер-дупер" ракети, яка у 17 разів швидша за все, що є в Росії та Китаю. Росіян обурило, що в новому серіалі про Катерину II "Велика", князя Ростова зіграв чорношкірий актор.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:

Путін зазіхнув на цивілізацію.

Свято Кужушета. 

Путіну набридло відпочивати.

Три богатирі допомагатимуть Пині. 

"Розкішне" житло для військових Росії.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Володимир Путін Дональд Трамп Новини Росії Вєсті Кремля
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