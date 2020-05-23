Вєсті Кремля. Слівкі: Трамп переплюнув Путіна. РФ проти чорношкірих князів
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 травня – Дональд Трамп заявив про створення "супер-дупер" ракети, яка у 17 разів швидша за все, що є в Росії та Китаю. Росіян обурило, що в новому серіалі про Катерину II "Велика", князя Ростова зіграв чорношкірий актор.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Путін зазіхнув на цивілізацію.
Свято Кужушета.
Путіну набридло відпочивати.
Три богатирі допомагатимуть Пині.
"Розкішне" житло для військових Росії.
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