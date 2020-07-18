У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 липня – Трамп такий "небезпечний", що не боїться коронавірусу і майже ніколи не носить маску. Але зрештою, радники його переконали у зворотньому. В Держдумі РФ закликали визнати рух Black Lives Matter екстремістською організацією.

Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Бритва Вована. РПЦ ол інклюзів. Цитадель толерантності. Дід водяний. Робот Федора. Чеченська війна Айзи.