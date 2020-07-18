Вєсті Кремля. Слівкі: Трамп і його стильна маска. Росія знайшла справжнього ворога
У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 липня – Трамп такий "небезпечний", що не боїться коронавірусу і майже ніколи не носить маску. Але зрештою, радники його переконали у зворотньому. В Держдумі РФ закликали визнати рух Black Lives Matter екстремістською організацією.
Також у програмі "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Бритва Вована.
РПЦ ол інклюзів.
Цитадель толерантності.
Дід водяний.
Робот Федора.
Чеченська війна Айзи.