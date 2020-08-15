У випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 серпня – Олександру Лукашенку голова ЦВК Білорусі Ліда Єрмошина намалювала 80% голосів на виборах. Схожа картина швидше була у Росії. Все просто – за кожним чоловіком є жінка, яка стоїть і рахує. Путін наказав усім зробити безкоштовну вакцинацію. І навіть попри те, що фармацевтичні компанії проти – місцева влада на це не зважає. На голку посадять усіх.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Доки весь світ рахує збитки від коронавірусної кризи, у Рамзана Кадирова все добре. У "Роскосмосі" готуються до зустрічі з позаземними істотами.