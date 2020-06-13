У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13 червня – у Росії запевнили, що створили літаючий мотоцикл, якого немає ніде у світі. Однак на тестуванні мотоцикл просто впав. Причиною може бути "бачок", який потік. Але ні – просто народженим повзати літати дуже складно. Коти Трампа "втікають у Росію". Про це розповіли на телеканалі "П'ятниця".

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Кім Чен Ин показує незвичні образи. Безстрашний мачо Путін – боїться. Я поїду мітингувати в Лондон. "Роскосмос" взявся за туристів.