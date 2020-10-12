У випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 жовтня – рекорд швидкості із підрахунку голосів на виборах президента належить ЦВК Таджикистану. Бо там не встигли ще оголосити про початок голосування, як результат з точністю до сотої процента вже був порахований. У Кремлі не розуміють, як амерканцям вдалося залишити "Роскосмос" далеко позаду. Не інакше, як у російському підприємстві знайшовся "кріт".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Для чого Кремля потрібен Жиріновський.