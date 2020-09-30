У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 вересня – Дональд Трамп завжди послідовно відстоює інтереси свого друга Путіна, як вірний пес. Починаючи від намагань повернути його до G7, закінчуючи втручанням російських хакерів в системи США. Кадиров – це майже реінкарнований Брежнєв. Адже лише він може мати стільки нагород, як в Ілліча. Скоро його колекція може поповнитись ще однією нагородою.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Прослуховування у прасках.