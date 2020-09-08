У випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 вересня – білоруські ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр Головченко прищепився від COVID-19 та почуває себе відмінно. Це без сумніву означає, що він лежить десь із високою температурою на ШВЛ. Коли Ілон Маск долетить на Місяць, там його може чекати сюрприз від росіян. Адже "Роскосмос", схоже, вирішив відправити туди дядю Фьодара. Точніше, його ноги.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Рокова назва російського пошуковика. Кримінальні шкарпетки з коноплею.