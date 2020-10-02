У випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 жовтня – Трамп втік не від коронавірусу, а від Бората. Якщо він зміг у фільмі викрасти Памелу Андерсон, то цього разу жодна секретна служба президента США не захистить. В Росії заговорили про "Північний потік-3". Ймовірно, Рогозін, приватизувавши собі Венеру, хоче завести туди газопровід, аби спихати інопланетним істотам непотрібне російське паливо.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Космічні дальнобої. Міністерство щастя.