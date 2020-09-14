У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 вересня 2020 – вперше спостерігачем на виборах у Росії був робот Юра. Схоже, це лише початок. Згодом Кремль наштампує армію роботів, які стануть єдиними федеральними виборцями. Вони обиратимуть єдиного президента. Леніна намагались виселити з мавзолею багато разів, однак не вдавалось. Попри це, і в 2020 році знайшлися ті, які замахнулись на святе.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Зачистка історії Росії. "Єдиний день" голосування, який тривав 3 дні.