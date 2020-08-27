У випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 серпня – у всьому світі байкерів вважають борцями проти системи. Але на Росії – все не як у людей. Там вони є її найбільшими прихильниками. "Нічні Вовки", наприклад, отримали шанс замінити дороги РФ на стежини далеких планет. Росіяни впевнені, що вони – обраний народ. Нещодавно пригледіли собі рай на Землі – з гарним кліматом і невибагливим населенням.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Кремль вже не боїться імені Навального.