У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 жовтня – Віктор Медведчук, безумовно, людина цікавої долі. Схоже, що зараз вимальовується ще одна цікава деталь його біографії. Вона стосується його мирного "плану" щодо Донбасу. Поп-діва Оля Полякова дала концерт у Харкові. Оскільки його проведення ніхто ні з ким не узгоджував, поліція відкрила провадження.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуга народу" шукає свою нішу. Потаємні закутки душі прокурора Петришина.