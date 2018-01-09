Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.01 – виправить сумну ситуацію в Росії добрий цар Путін: перед виборами якщо не нагодує всіх, то принаймні напоїть. Сімейство Аршавіних знову в епіцентрі скандалу: цього разу дружина футболіста вляпалась у літальний випадок.

Також у випуску: Скромний головний російський комуніст Зюганов повалився своєю діяльністю. Нові вороги російського православ'я. Скільки росіян уважно слухали новорічне привітання свого лідера.