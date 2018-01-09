Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ
Вєсті Кремля 21:48, 9 січня 522 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.01 – виправить сумну ситуацію в Росії добрий цар Путін: перед виборами якщо не нагодує всіх, то принаймні напоїть. Сімейство Аршавіних знову в епіцентрі скандалу: цього разу дружина футболіста вляпалась у літальний випадок.
Також у випуску:
Скромний головний російський комуніст Зюганов повалився своєю діяльністю.
Нові вороги російського православ'я.
Скільки росіян уважно слухали новорічне привітання свого лідера.
Джерело: 24 Канал
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