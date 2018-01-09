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Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ

Вєсті Кремля 21:48, 9 січня 522 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.01 – виправить сумну ситуацію в Росії добрий цар Путін: перед виборами якщо не нагодує всіх, то принаймні напоїть. Сімейство Аршавіних знову в епіцентрі скандалу: цього разу дружина футболіста вляпалась у літальний випадок.

Також у випуску:

Скромний головний російський комуніст Зюганов повалився своєю діяльністю.

Нові вороги російського православ'я.

Скільки росіян уважно слухали новорічне привітання свого лідера.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Скандал Вєсті Кремля релігія Новорічні свята Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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