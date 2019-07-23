Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 липня – туркменська опозиція повідомила про смерть президента Туркменістану Бурдимухамедова, яка настала через гостру печінкову недостатність. Проте посольство заявило, що це все чутки та фейки. Голова "Роснафти" Ігор Сєчьн розсмішив усіх курткою за 3,5 тисячі доларів.

Також у випуску: Рамзан Ахматович Хілтон. Вова – Чемпіон.

Джерело: 24 канал