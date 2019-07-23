00:04
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер

      Вєсті Кремля 4552 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 липня – туркменська опозиція повідомила про смерть президента Туркменістану Бурдимухамедова, яка настала через гостру печінкову недостатність. Проте посольство заявило, що це все чутки та фейки. Голова "Роснафти" Ігор Сєчьн розсмішив усіх курткою за 3,5 тисячі доларів.

      Також у випуску:

      Рамзан Ахматович Хілтон.

      Вова – Чемпіон.

      blog_ava
      Шеремета вбили через російсько-грузинську війну і зв'язки з Нємцовим: версії слідства
      23 липня
      10560
      Теги: Вєсті Кремля Туркменістан
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      23 липня , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 350
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      23 липня , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2247
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      23 липня , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      23 липня , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2894
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      23 липня , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13517
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук