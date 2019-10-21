Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 жовтня – Путін хоче об'єднати Білорусь та Росію, але Лукашенко й не проти. У житті речниці МЗС РФ Марії Захарової настала чорна смуга. Все тому, що вона не потрапила до списку жінок, що надихають.
Також у випуску:
Чорні традиції Катюші.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 21 жовтня 2019:
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