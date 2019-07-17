Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 липня – виступати в Чечні без узгоджень можуть лише обрані, серед них і сам Рамзан сонцесяйний. Тепер трохи репертуар підтягне і може в турне вирушати. Ходять чутки, що Бредлі Купер розійшовся з Шейк і зустрічається з Леді Гагою. Співачка хотіла з радості пити шампанське, але на її Instagram-сторінці росіяни дружно зарядили у "покер фейс".
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У Росії чиновникам у костюмах роздали лопати.
Джерело: 24 канал
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