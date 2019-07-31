Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 липня – поки весь світ з жахом спостерігав за тим, як російський "Омон" лупцював мітингувальників, Путін шукав дно, а інші російські політики грали у мовчанку. Кожен політик має свою пристрасть. Хтось грати у бадмінтон, хтось захоплювати нові країни. А от улюбленець Путіна Рамзан Кадиров має схильність до іншого. Він обожнює ображатися.

Також у випуску: Шоу Гундяєва.

Джерело: 24 канал