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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова

      Вєсті Кремля 439 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 липня – поки весь світ з жахом спостерігав за тим, як російський "Омон" лупцював мітингувальників, Путін шукав дно, а інші російські політики грали у мовчанку. Кожен політик має свою пристрасть. Хтось грати у бадмінтон, хтось захоплювати нові країни. А от улюбленець Путіна Рамзан Кадиров має схильність до іншого. Він обожнює ображатися.

      Також у випуску:

      Шоу Гундяєва.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Рамзан Кадиров Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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