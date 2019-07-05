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      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії

      Вєсті Кремля 296 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 липня – Володимир Путін поїхав у Ватикан до Папи Римського і там не забув про "великий русский кинематограф", здивувавши єпископа "Гріхом". У Росії зменшується кількість населення і тому із "загнивающей Європи" туди тікають люди. Під владою Кремля жити добре і спокійно, а от у Німеччині досі орудує Адольф Гітлер.

      Також у випуску:

      Путін та Лукашенко – друзі нерозлийвода.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Папа Римський
      Джерело: 24 канал
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