Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.01 – поки Гундяївські агенти в рясах розташувалися по периметрах на Водохреща, усі лаври слави відібрав у Кірріла сам Володимир Путін, зануривши своє грішне тіло у невеличку ополонку. У Росії студенти масово знімають пародійні кліпи на пісню Satisfaction на підтримку ульяновських курсантів.

Також у випуску: Інспектор Валуєв перевірив Керченський міст. Російські олімпійці отримали нову форму.