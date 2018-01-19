Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
Вєсті Кремля 22:37, 19 січня 929 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.01 – поки Гундяївські агенти в рясах розташувалися по периметрах на Водохреща, усі лаври слави відібрав у Кірріла сам Володимир Путін, зануривши своє грішне тіло у невеличку ополонку. У Росії студенти масово знімають пародійні кліпи на пісню Satisfaction на підтримку ульяновських курсантів.
Також у випуску:
Інспектор Валуєв перевірив Керченський міст.
Російські олімпійці отримали нову форму.
Джерело: 24 Канал
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